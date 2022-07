Nella giornata di oggi sarà ufficializzato l’acquisto di Henrikh Mkhitaryan da parte dell'Inter. Lo riferisce il Corriere dello Sport. L'operazione legata all'armeno, in arrivo a costo zero dalla Roma, è stata già 'spoilerata' ieri dal sito della Lega Serie A, con il deposito del contratto confermato nel giorno di André Onana .

Il camerunese "già a gennaio aveva svolto le visite mediche e firmato, da parametro zero, un contratto di 4 anni a 3 milioni di euro netti più bonus - ricorda il quotidiano romano -. Per lui, come per Lukaku, i vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Il club non ha ufficializzato la maglia che indosserà, ma il fatto che in Olanda abbia quasi sempre avuto la 24 e che sui suoi social compaia accanto al suo nome questo numero, sembra un chiaro indizio".