Alexis Sanchez a un passo dall'addio all'Inter e dall'accordo con il Marsiglia. Anche il Corriere dello Sport conferma la svolta che riguarda l'attaccante mai impiegato da Inzaghi in queste amichevoli. "Il cileno si legherà al club francese, che disputerà la prossima Champions League, per due anni con uno stipendio che oscillerà tra i 2,5 e i 3 milioni netti più bonus - le cifre riportate dal quotidiano romano -. Meno della metà rispetto a quanto percepirebbe all'Inter nel 2022-23 visto che ha un ingaggio di 7 milioni netti più bonus, cifra che grazie al Decreto Crescita supera i 9 milioni lordi ma garantisce un notevole risparmio come tasse. Il club di viale della Liberazione interverrà con un incentivo all'esodo: la cifra, al lordo, si aggirerà sugli 8 milioni (forse qualcosina in meno) e potrà contare sulla tassazione del Decreto Crescita. Cosa comprenderà questa somma? Una parte dello stipendio del 2020-21 che, come Vidal, aveva fatto slittare sull'ultimo anno di contratto e l'incentivo all'esodo. L'intera somma l'Inter la "caricherà" sul bilancio 2021-22 che dunque chiuderà con un passivo intorno ai 140 milioni".