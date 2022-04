Nessun dubbio per i colleghi del Corriere dello Sport: domenica sera, Lautaro Martinez sarà in campo contro la Juventus. La conferma è arrivata ieri quando l'attaccante argentino, sottoposto a tampone di controllo, ha avuto la certezza di aver sconfitto il Covid-19. Immediatamente, il Toro è andato alla Pinetina per iniziare l'iter burocratico necessario per tornare in campo e ha svolto anche una leggera seduta insieme al vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris.

Ad Appiano Gentile, invece, aggiunge il quotidiano romano, non c'erano né Stefan de Vrij né Marcelo Brozovic, gli unici nerazzurri che non hanno usufruito dei tre giorni di riposo concessi dal tecnico piacentino al gruppo. Presenti sabato, i due si rivedranno oggi per fisioterapia e corse, con la speranza che possano rientrare in gruppo domani o mercoledì dopo i problemi al polpaccio che li hanno fermati durante il match di Champions a Liverpool del 6 marzo.