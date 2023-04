Juve alle spalle, testa alla Salernitana. L'Inter già domani tornerà in campo nella trasferta in Campania e Inzaghi valuta tre cambi rispetto alla formazione scesa in campo all'inizio in Coppa Italia. Secondo il Corriere dello Sport, dentro Onana, Dumfries e Lukaku; fuori Handanovic, D'Ambrosio (squalificato) e Dzeko. Skriniar sarà rivalutato sabato in vista di Lisbona.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro.