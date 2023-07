La prossima la settimana potrà arrivare qualche risposta dal mercato anche sul fronte Giovanni Fabbian. Il centrocampista, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, si è promesso all'Udinese se decollerà l’operazione Lazar Samardzic in nerazzurro. In seconda battuta c'è il Frosinone in pole su Lecce, Genoa e Bologna.

