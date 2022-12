Ennesimo nome nuovo per il mercato dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin avrebbero annotato sul taccuino il nome di Angelo Smit Preciado Quiñónez, noto semplicemente come Angelo Preciado, laterale della nazionale ecuadoriana e del Genk, che lo ha acquistato nel 202 dall'Independiente del Valle. L'Ecuador è già fuori dai Mondiali, ma le sue prestazioni non sono passate insoservate: "È veloce e spinge con continuità, essendo capace di agire sia da terzino puro sia da esterno a tutta fascia - spiega il Corsport -. A febbraio compirà 25 anni, ma Preciado ha importanti margini di crescita.