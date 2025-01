All'Inter segnano tutti. La doppietta di Dumfries contro l'Atalanta conferma questa dolce tendenza in casa nerazzurra: l'ex PSV è già a quota 5 centri in stagione e si avvia a superare il record personale di 8 centri ai tempi di Eindhoven.

In generale, sono ben 18 i calciatori già a referto nel 2024/25 dopo 25 gare ufficiali: 18 giocatori diversi per 56 gol. E pensare che il reparto offensivo fin qui ha prodotto in termini di gol meno del 50%. A incidere su questa voce, chiaramente, il digiuno a intermittenza di Lautaro Martinez, che pure l'altra sera a Riad si è divorato diverse occasioni da rete. Ma se il Toro, in zona-gol, non è così micidiale come nelle ultime stagioni, l’Inter non ne ha comunque sofferto: come sottolinea il Corriere dello Sport, questo è stato possibile grazie ad un Thuram sempre più bomber, ma grazie anche e soprattutto al contributo degli altri reparti.

"Viene da chiedersi, allora, dove sarebbe l’Inter se Lautaro avesse colpito come lo scorso anno. Di questi tempi, era a quota 17, contro i 7 attuali - si legge -. In casa nerazzurra, sono tutti convinti che sia solo questione di tempo e che, a breve, tornerà ad essere implacabile. Nel frattempo, però, la raccomandazione di Inzaghi è quella di non forzare la giocata per consentirgli di tirare in porta. Contro l’Atalanta è accaduto in un paio di occasioni, gettando una chance migliore per segnare (vedi Taremi) e non chiudendo definitivamente i giochi. Sicuramente è l’ennesima dimostrazione del clima eccellente che si respira nello spogliatoio nerazzurro. Ma il bene della squadra viene comunque prima. E Lautaro è perfettamente capace di tornare a fare il Toro da solo. Magari già nella finale di Supercoppa".