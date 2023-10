Il duro sfogo su Instagram di Nicolò Barella, tirato in ballo dal quotidiano La Verità sul caso scommesse, porterà nuova energia all'Inter. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che dopo aver riproposto le parole del centrocampista sardo evidenzia che appare perfino superfluo sottolineare che non si è trattato del modo migliore per arrivare al match con il Torino.

"Ieri alla Pinetina Barella era chiaramente amareggiato, infastidito, ma anche rabbioso - scrive il Corsport -. E non poteva essere altrimenti. È stato confortato dai compagni e da Inzaghi: del resto, nessuno ha dubbi sul suo comportamento. Poi, si è sfogato nella rifinitura. E ora aspetta di farlo anche oggi contro la squadra granata. Era dato per stanco, dopo le fatiche con la Nazionale e quelle precedenti con la maglia nerazzurra, tanto da essere in ballottaggio con Frattesi per un posto da titolare in mezzo al campo. La sensazione, però, è che dopo le ultime evoluzioni, Barella abbia “bisogno” di giocare".

