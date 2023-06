Barella può lasciare l'Inter e i nerazzurri hanno già scelto l'eventuale sostituto, ossia Frattesi: secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista sardo non è certo di restare a Milano. "Per convincere l’Inter ad aprire almeno una trattativa ci vuole un’offerta irrinunciabile, quella che permetterebbe ai dirigenti interisti di far sorridere il bilancio e soprattutto reinvestire la somma per rinforzare la rosa - si legge -. In base ai diktat societari bisogna prima vendere e poi comprare, ma la situazione è comunque diversa rispetto a quanto accaduto nell'estate del 2021, quando con lo scudetto sul petto andarono via pezzi pregiati come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku". E su Frattesi verrebbe investito il tesoro ricavato da una possibile cessione monstre di Barella, che rispetto al talento del Sassuolo è di due anni e mezzo più grande (classe 1997).

