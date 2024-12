Niente Coppa Italia per Nicolò Barella. Come previsto, il centrocampista sardo non è stato nemmeno convocato da Inzaghi per il match di stasera contro l'Udinese.

Il Corriere dello Sport approfondisce la situazione: oggi le condizioni dell’adduttore della coscia destra verranno verificate attraverso esami strumentali. Non ci sono particolari preoccupazioni, ma con la Supercoppa che comincerà tra due settimane è plausibile che resti fuori anche con il Como.