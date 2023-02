"L’Inter, evidentemente, non ha nessuna intenzione di privarsi del suo mancino - assicura comunque il giornale romano -. Compiuti 25 anni lo scorso 10 novembre e con un contratto in scadenza soltanto nel 2026, il suo percorso in nerazzurro può proseguire ancora a lungo. Resta però la variabile delle necessità finanziare della società, che ha una costante necessità di cassa. L’attivo di almeno 60 milioni di euro da raggiungere entro il prossimo 30 giugno è stato fissato proprio con questo scopo. Ed è già chiaro che, per tagliare il traguardo, sarà obbligatoria una cessione pesante. Tanto che, in questo senso, una scelta sarebbe già stata fatta: sacrificare Dumfries".



L'olandese, di fatto, non è più titolare. Il rischio è che il giocatore possa aver perso valore, ma da Viale della Liberazione hanno fissato un prezzo e non intendono fare sconti: per far partire Dumfries servono non meno di 50 milioni. Se non dovesse arrivare un'offerta di quella portata, però, è probabile che vengano esaminati anche altri scenari. "Insomma, nel caso in cui qualche club si facesse avanti mettendo sul tavolo una quarantina di milioni per Dimarco, mentre per Dumfries le proposte si attestassero su cifre inferiori, l’Inter come si comporterebbe? Lo scopriremo a fine stagione", chiosa il Corsport.

