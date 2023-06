Il secondo dei tre anni dell'attuale ciclo dei diritti tv (con la suddivisione tra DAZN e Sky) della Serie A 2022/23 è andata in archivio. Analizzando i dati a disposizione, Calcio e Finanza giunge alla conclusione che, complessivamente, nella top tre in termini di ascolti per la stagione 2022/23 troviamo Juventus, Inter e Milan: i bianconeri contano 1,29 milioni di spettatori a partita, i nerazzurri 1,19 milioni e i rossoneri 1,18 milioni.

Per quanto riguarda gli ascolti su DAZN, l'Inter si trova al quarto posto (considerando anche l’alto numero di gare trasmesse su Sky per i nerazzurri) con una media spettatori di 899.928, mentre su Sky i nerazzurri occupano la terza piazza con una media di 581.922.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!