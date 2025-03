Doppia tegola enorme per il Bayern Monaco a pochi giorni dal match con l'Inter per l'andata dei quarti di Champions League. Dopo lo stop in nazionale, la stagione di Alphonso Davies si può considerare già conclusa.

Secondo quanto riferisce la Bild, all'esterno canadese è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e dovrà stare in infermeria per circa 6 mesi. Non solo: si ferma pure Dayot Upamecano, che starà fuori diverse settimane per un problema al ginocchio sinistro come comunicato dallo stesso club bavarese.

Max Eberl , direttore sportivo del Bayern, ha spiegato: "Purtroppo durante le pause internazionali c'è sempre il rischio che i giocatori tornino infortunati e questa volta siamo stati colpiti molto duramente. Le assenze di Davies e Upamecano sono un duro colpo da assorbire. Phonzy riceverà tutto il supporto di cui ha bisogno per tornare in campo. E monitoreremo attentamente anche Upa nelle prossime settimane, sperando possa tornare disponibile al più presto. La nostra squadra è forte e compenserà queste assenze. Abbiamo la qualità per continuare a perseguire i nostri grandi obiettivi".