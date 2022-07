Il quotidiano tedesco Bild tiene viva la pista Manuel Akanji per l'Inter. Secondo le informazioni riportate dal tabloid, i nerazzurri sarebbero disposti a pagare fino a 30 milioni di euro per assicurarsi il 26enne difensore che andrà in scadenza col Borussia Dortmund a giugno e che viene ritenuto l'elemento ideale per sostituire Milan Skriniar, per il quale il Paris Saint-Germain sta pressando fortissimo. Dopo che per due volte le trattative per il rinnovo sono sfumate, i dirigenti del BVB vorrebbero sbarazzarsi del difensore elvetico quest'estate prima che possa lasciare il club a parametro zero. A Dortmund si sarebbe disposti a mettersi al tavolo a partire da un'offerta di 20 milioni di euro. Mentre Akanji sta valutando un passaggio in Premier League, un'offerta adeguata dalla Serie A probabilmente lo porterebbe a dire sì anche all'Italia. Per il momento, comunque, non sono arrivate proposte ufficiali da Milano.