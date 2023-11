"Chi parte in pole position tra Inter e Juve domenica? Domanda difficile perché i nerazzurri sono una squadra più solida ormai da tre anni. I bianconeri si sono ripresi alla grande, poi allo Stadium sono sempre pericolosi. L'Inter è più avanti in generale, ma domenica partono alla pari". Lo ha detto il doppio ex Anderson Hernanes, parlando in esclusiva a Sky Sport.

Raccontaci le tue esperienza all'Inter e alla Juve.

"Sono state entrambe molto belle. Quando sono andato all'Inter, mi sono detto: 'vado in una squadra top del calcio mondiale'. Lì sarei voluto rimanere fino alla fine (della mia carriera, ndr) per provare a vincere la Champions, ma era un periodo di transizione, il club era in una fase di ristrutturazione dopo l'addio di Moratti e l'arrivo di Thohir. Non sono riuscito a raggiungere gli obiettivi che mi ero posto. Poi è arrivata la Juve, non ci ho pensato due volte perché volevo giocare la Champions. Inter e Juve sono tra le dieci migliori squadre al mondo, è stato bellissimo indossare quelle maglie ed esultare ai miei gol con le capriole".

Differenze tra il derby d'Italia e il derby della Capitale?

"Il derby sembra sempre una partita a sé, c'è più tensione ed emozione a Roma, è un ambiente diverso per la tanta rivalità e per il tifo appassionato. Chi vinceva veniva incoronato come il re, l'imperatore di Roma".

Che partita sarà?

"La Juve non dovrà lasciare la palla all'Inter, non dovrà fargli fare gioco per mettere la partita sui suoi binari".

Profezia per domenica?

"Con due squadre così forti dico che finirà pareggio, 1-1. Per l'Inter segnerà uno tra Thuram o Lautaro".

