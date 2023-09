Randal Kolo Muani può essere paragonato a Marcus Thuram? Incalzato in conferenza stampa, Antoine Griezmann trova qualche punto in comune tra i due compagni di nazionale: "Entrambi possono giocare al centro, anche a sinistra, anche se penso che Marcus possa giocare più facilmente a sinistra. Sono completi, possono segnare dopo un palleggio, segnare di testa, cercano spazio, profondità. Spesso le squadre ne hanno bisogno. Sono i tipi di giocatori che non si vedono più tanto spesso, perché ora giocano di più con la palla tra i piedi. Servono attaccanti, 9 che chiedano profondità. Chi si trova bene nella selezione e nel club, Paris o Inter, ne trarrà vantaggio".

