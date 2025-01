"Tutte le decisioni, poi impugnate presso organi terzi come il TAR e il Consiglio di Stato, hanno sempre dato ragione alla Covisoc. L'ingresso di Oaktree nell'Inter? C'è un luogo comune, a volte si confonde il debito del club con il debito che è in capo al soggetto titolare della partecipazione societaria. L'Inter non era messa bene? E' altro luogo comune: il problema non è il debito, ma il problema è vivere le condizioni di poter soddisfare il proprio debito". Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parlando a Report, all'interno dello speciale sull'inchiesta delle Curve di Inter e Milan.

Oggi l'Inter appartiene a un fondo americano, Oaktree. Il gruppo cinese degli Zhang ha lasciato il timone perché non era in grado di restituire un prestito di 360 milioni. Ma anche all’Inter sono state concesse deroghe che non valgono per altre aziende. Domenica, 20.30, #Rai3 pic.twitter.com/AM0axHrcdQ — Report (@reportrai3) January 31, 2025

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!