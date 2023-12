Intervistato da Sky Sport durante la cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio AIC, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli risponde direttamente a Beppe Marotta che ha indicato nella sua squadra la prima avversaria dell'Inter per lo Scudetto: "Questo lo ha detto Marotta che è un maestro per tutti noi, ma negli ultimi anni le cose per loro non sono andate come volevano perché partivano da favoriti e non sono riusciti a vincere, ora sta cercando di dividere le responsabilità. Noi però siamo consci del nostro obiettivo, che è quello di arrivare nei primi quattro posti senza impedire ai giocatori di sognare. Anche se la strada è ancora molto lunga".

