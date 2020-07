Piove sul bagnato in casa Inter. Non bastasse il ko col Bologna, sono arrivate pessime notizie anche dall'infermeria: Nicolò Barella salterà almeno le prossime tre partite. Secondo la Gazzetta dello Sport, la distrazione muscolare alla coscia destra, dopo averlo costretto al forfait nell'ultimo turno, metterà fuori gioco l'ex Cagliari anche per Verona, Torino e Spal. "La speranza è di provare a riaverlo per la complicata gara dell’Olimpico in casa della Roma, in programma il 19", si legge.

Lo stop di Barella è l'ennesimo contrattempo per la mediana di Conte in questa stagione. Il tecnico nerazzurro aveva appena riabbracciato Brozovic e Vecino, mentre resta fermo il lungodegente Sensi. Al Bentegodi, salvo ulteriori contrattempi, a disposizione per il centrocampo ci saranno il croato, l'uruguaiano, Gagliardini, Borja Valero, Eriksen e il baby Agoume.

VIDEO - TRACOLLO INTER, FURIA TRAMONTANA