Adriano Galliani dubita che Francesco Acerbi abbia potuto rivolgere della frasi razziste a Juan Jesus durante Inter-Napoli. L'a.d. del Monza, intercettato dai media all'esterno del Senato, si esprime così sul caso della presunta offesa razzista rivolta dal difensore nerazzurro al brasiliano: "Conosco Acerbi, credo improbabile la cosa, ma non lo so perché non ho visto", le parole dell'ex Milan.

