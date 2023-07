Ancora in visibilio Davide Frattesi, ultimo arrivato di casa Inter ma considerato già pezzo pregiato del nuovo parco giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. "Sono felice. Anzi, felicissimo. Non potevo chiedere di meglio - scrive il nuovo centrocampista nerazzurro nell'ultimo post Instagram, pubblicato qualche minuto fa, in cui riassume tutti i suoi primi momenti da giocatore dell'Inter, club per il quale esprime parole di gratitudine e stima, lasciandosi andare anche in qualche promessa: "È un onore per me indossare questi colori, li difenderò ovunque, dando tutto me stesso. Grazie Inter per l’opportunità. Grazie ai tifosi per avermi fatto già sentire parte di questa famiglia".

