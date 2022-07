E' finito poco fa l'incontro in un noto hotel di Milano tra Oscar Damiani, l’intermediario della trattativa Lucien Agoumé-Cremonese, suo figlio omonimo e Ariedo Braida, uomo mercato dei grigiorossi. I protagonisti, all'uscita dalla struttura, non hanno rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti, ma da quel che trapela il centrocampista francese classe 2002 non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto, il suo agente ufficiale, Djibril Niang, potrebbe anche seguire altre possibilità all’estero per il suo assistito.