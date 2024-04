Filippo Inzaghi si è concesso ai microfoni di Sky Sport per parlare del fratello Simone. "Come ho sempre detto, da quando era alla Lazio, per me è uno dei migliori allenatori in Europa e lo ha dimostrato - le sue parole -. Sono contento perché è anche una persona seria, il calcio ha bisogno di persone come lui. Se l'Inter mi ha stupito? No, perché si è meritata quello che ha fatto. Oltre ai risulati gioca bene, seguo mio fratello con grande ammirazione".