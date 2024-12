Parlando ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce, il tecnico del Como Cesc Fabregas è tornato sul colloquio post Inter avuto col tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: "Sì, sono riuscito a parlare. Sono andato nel suo ufficio e siamo rimasti per 15-20 minuti. Ci siamo detti cose personali di allenamento e ho voluto capire come fa certe cose del gioco dell'Inter che mi piacciono. Ho voluto parlare di calcio, mi piace imparare tantissimo e se posso avere l'opportunità di avere un tecnico che viene a vedere un mio allenamento oppure di poter vedere io un allenatore e parlare un po', per me è troppo importante".

