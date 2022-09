La bella prova offerta contro la Polonia ha galvanizzato ulteriormente Denzel Dumfries, che ha tutta l'intenzione di proseguire nella scia dell'ottimo Europeo disputato l'anno scorso e che lo ha portato sotto i riflettori. Parlando ai microfoni del quotidiano De Telegraaf, l'esterno dell'Inter ha dichiarato: "Purtroppo non siamo andati così lontano negli ultimi Europei, ma avete visto cosa ho da offrire. Grazie al mio modo di giocare, posso dare alla squadra qualcosa in più. Penso di potermi esibire ai Mondiali proprio come ho fatto agli Europei e spero di essere di nuovo altrettanto importante. Se raggiungiamo il nostro livello e giochiamo da squadra, siamo tra i contendenti per la Coppa del Mondo. Agli avversari non piace giocare contro di noi, perché possiamo battere chiunque in una buona giornata".