È Denzel Dumfries il giocatore scelto dall'Inter per commentare in conferenza stampa la sfida appena conclusa contro la Lazio, dominata e vinta 6-0 dai nerazzurri. FcInterNews.it, all'Olimpico con il proprio inviato, vi riporta le sue parole.

Quanta voglia c'era di vincere?

"È stata un partita importante per noi, abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi e siamo molto contenti di aver vinto. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte".

Quanto vi divertite in serate del genere?

"Hanno segnato sei giocatori diversi e questo è un chiaro segnale. All'Inter ci divertiamo e si vede".

Avete lavorato sulla finalizzazione?

"I giocatori hanno qualità, Barella ha fatto un gran bel gol per esempio. Abbiamo fatto sei gol e abbiamo dimostrato di riuscire a finalizzare meglio".

È stata la tua miglior partita da quando sei all'Inter? L'anno scorso hai avuto qualche pensiero che non ti ha fatto rendere?

"È una delle migliori gare all'Inter, non so se sia la migliore. L'anno scorso ho avuto un infortunio e poi sono tornato, ora voglio continuare così".

Avete percepito qualche critica dopo il ko in Champions?

"Sì, ma il gol è arrivato all'ultimo a Leverkusen che è una grande squadra. Noi lavoriamo ogni giorno come squadra e non sentiamo cosa dicono gli altri, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare".

Quanto ti ha fatto bene il rinnovo con l'Inter? Cos'è l'Inter per te?

"Per me è come una famiglia, mi trovo bene con tutti. Volevo restare e vogliamo continuare a lavorare in questo modo, l'Inter ha un posto speciale nel mio cuore".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!