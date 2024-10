"Penso che per gli spettatori, per chi ha visto otto gol, sia stata una partita sicuramente incredibile, ma non per noi" ha detto Denzel Dumfries a Sportmediaset nel post-partita di ieri pomeriggio a San Siro, match pareggiato per 4-4 contro la Juventus di Thiago Motta. Ai microfoni dell'emittente televisiva, l'olandese, autore del quarto dei quattro gol dei nerazzurri ha poi continuato: "Noi non possiamo essere contenti di aver preso quattro gol in casa. Volevamo vincere la partita per questo dovevamo fare meglio".

