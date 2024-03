Federico Dimarco è il primo a prendere la parola nella sala conferenze dello stadio Civitas Metropolitano di Madrid, teatro domani del match di ritorno degli ottavi di Champions tra Atletico e Inter. L'inviato di FcInternews.it vi propone le sue parole:

Come si prepara una gara contro una squadra che giocherà alla morte, come detto da Simeone?

"Sappiamo la loro forza, conosciamo la loro storia in Champions. Andremo in campo per fare la nostra partita come all'andata".

Siete preparati a una partita calda?

"Siamo preparati, noi il pubblico lo abbiamo avuto a San Siro. Sono forti in casa perché la gente spinge tanto".

Che partita ci dobbiamo aspettare?

"Sarà una gara difficile come tutte, abbiamo il vantaggio minimo e non dovremo sbagliare l'approccio".

Che momento stai vivendo?

"Sono contento per me, ma soprattutto per la squadra che sta facendo qualcosa di straordinario. Spero di sbloccarmi in Champions".

La partita più difficile da Istanbul, anche perché l'Atletico è temibile in casa...

"Penso che in Champions cambi relativamente in casa o in trasferta, serve la stessa mentalità".

Il dominio in campionato porta l'Inter qui con ancora più consapevolezza?

"La voglia di arrivare in fondo c'è, quello che stiamo facendo in campionato rimane lì. Qui si azzera tutto, dovremo fare la nostra partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!