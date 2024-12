Autore del gol che ha sbloccato la partita, Federico Dimarco analizza a DAZN Inter-Parma 3-1: "E' stata difficile, sin dall'inizio. Siamo partiti bene, abbiamo preso qualche contropiede, ma alla fine abbiamo meritato".

Terzo gol di destro.

"Vabbé, diciamo che nel 2018 era successo a parte inverse. Mi spiace aver segnato al Parma, sono legato a quella squadra. Ma l’importante era vincere".

Il Mondiale per Club.

"Noi giochiamo partita per partita, non faccio previsioni. Ogni obiettivo è importante, ma non pensiamo troppo in là se no perdiamo punti per strada".