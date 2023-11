Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Gibilterra, Didier Deschamps è tornato a parlare di Thuram e della sua esperienza in Italia da numero 9. "Ha già giocato da punta, ora in Italia lo sta facendo con più continuità. Quello che gli chiediamo è soprattutto segnare. Prima questo non era il suo punto forte, ora prova piacere perché all'Inter gioca in un assetto molto particolare con le due punte che gli si addice.

Ora è più efficiente. Può ancora segnare di più. Ha questa capacità di vedere gli spazi e fare un grosso sforzo perché è generoso. È più efficiente, può aumentare ancora in questa efficienza ma fa parte della sua crescita, è un giocatore giovane ed è in fiducia".