Reduce dalla netta vittoria contro la Lazio, il difensore del Bayern Monaco Matthijs De Ligt ai microfoni di Mediaset ha risposto anche a una domanda sulla Juventus, sua ex squadra, che è riuscita solo per una parte del campionato a tenere il passo dell'Inter:

"Ovviamente adesso hanno perso qualche partita - ha esordito -, stanno facendo un buon lavoro con i giovani, Allegri ha creato un bel gruppo. Per me sono una squadra divertente da vedere, ovviamente l'Inter quest'anno è incredibile ma spero che possa continuare così, sono secondi in classifica e spero che possano arrivare in Champions".

