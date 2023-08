Arrivano dal Corriere della Sera le considerazioni di Matteo Darmian a seguito della sfida tra Inter e Paris Saint-Germain vinta in amichevole dai nerazzurri ieri in Giappone. "Il primo quarto d’ora abbiamo subito il loro palleggio. Abbiamo una ventina di giorni per migliorare alcune cose, non vogliamo fare l’errore dell’anno scorso e vogliamo partire subito bene - dice il difensore nerazzurro -. La base è la stessa e stiamo aiutando i nuovi a inserirsi. Frattesi? Lui lo conosciamo già, il gruppo italiano da anni all’Inter è importante".