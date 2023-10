Oscar Damiani tesse oggi le lodi di Marcus Thuram in un'intervista a Tuttosport. L'agente ricorda i primi passi del francese, nel vero senso della parola, quando era un bambino. E si rammarica di non aver avuto la fortuna di seguirlo professionalmente, lui che invece era il procuratore del padre Lilian.

"Lukaku ha fatto quello che ha fatto e resta comunque un grande calciatore. Thuram non lo fa rimpiangere, anzi. Sta facendo molto bene ed è più giovane. Quindi si può dire che si tratti di una scelta societaria ben fatta", dice Damiani, secondo cui l'attaccante ai nerazzurri "è andato con molto piacere, lo dimostra il campo. Ausilio e Baccin hanno fatto davvero un’ottima scelta".

Si aspettava, Damiani, un impatto del genere per "forza, gioco e movimento. Magari però non così tanti gol. Marcus sta realizzando molte reti. E qualcosa in più rispetto al passato. Merito di Inzaghi? Certo, dato che lo mette nelle migliori condizioni possibili per segnare". Per Damiani la ThuLa è la miglior coppia di attaccanti in A, "forse anche del mondo". E scomoda un paragone importante. "Un pochino può assomigliare al liberiano - dice riferendosi a George Weah -. Lui era più devastante in campo aperto. Thuram può migliorare ancora. Dove? Nel colpo di testa".

Secondo Damiani farà bene anche il fratello Khéphren. "Se è da Inter o Juve? È sicuramente da grande squadra, farebbe comodo a molti".