Intervenuto sul suo profilo Instagram, l'ex giocatore nerazzurro Stephane Dalmat ha mandato un messaggio di auguri all'Inter per la sfida di questa sera contro il Milan. "È il giorno che tutti i tifosi dell'Inter, società, giocatori e tutti quelli che amano l’Inter aspettavano: il giorno in cui possiamo vincere lo scudetto. Abbiamo passato una lunga settimana, io penso che tutti aspettavano questa partita sognando di vincere lo scudetto contro il Milan. Sarebbe fantastico e straordinario. Tutta la gente lo aspettava. C'è pressione, certo, anche se abbiamo molti punti di vantaggio, ma sarebbe perfetto vincerlo stasera. Io aspetto questo scudetto, peccato non essere a Milano per festeggiare, ma sarò davanti la tv. Sarei felicissimo di vedere l'Inter vincere questa sera. I giocatori del Milan, so che faranno di tutto per vincere o pareggiare, è normale perché vedere i giocatori dell'Inter festeggiare davanti ai loro tifosi, sarebbe un po’ un’umiliazione, ma è così. L'Inter merita lo scudetto e sarebbe perfetto che lo vincesse stasera. La giornata sarà lunga, aspetto questa partita come ognuno di voi e speriamo che stasera la città di Milano sarà interista e si potrà fare una bella festa. Forza Inter, vinciamo stasera".

