L'Atletico Madrid ci ha provato a gennaio per anticipare la concorrenza e assicurarsi Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Mönchengladbach in scadenza di contratto a giugno nel 2023. Il club tedesco ha chiesto una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro e i prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro del 25enne. Secondo quanto riportato da AS l'Atletico Madrid non ha intenzione di mollarlo e ci riproverà anche in vista di giugno, ma sarà fondamentale qualificarsi alla prossima Chanmpions League. Su di lui c'è da registrare l'interesse anche di Juventus, Inter, Liverpool, Arsenal e Tottenham.