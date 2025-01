Il futuro di Tajon Buchanan sarà in Liga, ma i club interessati a lui erano più di uno. Nel pomeriggio di oggi il canadese è stato pizzicato a Malpensa (RILEGGI QUI) poco prima della partenza per la Spagna, dove si unirà al Villarreal in prestito oneroso da un milione di euro con opzione per il riscatto fissata a 13 milioni di euro.

L'emittente canadese TSN rivela che anche Ipswich Town, Galatasaray, Monza e Torino erano interessati all'ex Bruges, ma dal primo incontro tra il classe '99 e il club nerazzurro la preferenza del giocatore è andata al Sottomarino Giallo, mentre in Viale della Liberazione avrebbero preferito un proseguo dell'avventura in Italia.

