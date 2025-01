Sono ore decisive per il trasferimento di Tajon Buchanan al Villarreal. Il laterale canadese sta per partire alla volta della Spagna: è appena arrivato a Malpensa da cui si imbarcherà sull’aereo che lo porterà via da Milano, per il momento.

Il calciatore si trasferirà al Sottomarino Giallo con la formula del prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto in favore degli spagnoli fissato a 13. Ecco di seguito le immagini della sua partenza dall’Italia, in attesa che l'Inter stringa per l'arrivo di un possibile sostituto.