Le ultime 48 ore di calciomercato si preannunciano cruciali in casa Inter. Il Bayer Leverkusen è in trattativa per Gosens, la dirigenza nerazzurra ha sondato il terreno con lo Stoccarda per Borna Sosa, mentre Inzaghi nel post partita di Inter-Cremonese ha chiesto a gran voce l'arrivo di un altro difensore. "La notte porta consiglio", la risposta di Beppe Marotta alla domanda di un giornalista nella zona mista di San Siro.