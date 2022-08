Dopo la comunicazione del calendario della fase a gironi di Champions League, l'Inter riapre la vendita dei pacchetti per assistere ai tre incontri casalinghi: come riporta il sito ufficiale, dalle ore 12.00 di domani, martedì 30 agosto, fino alle 12:00 di mercoledì 31 agosto, tutti i titolari SiamoNoi - sottoscritta entro il 28/08 - e tutti i Soci InterClub potranno acquistare l’UCL Pack di tre partite e risparmiare rispetto all’acquisto dei biglietti per le singole partite oltre che scegliere i settori e i posti migliori. Sono quindi inclusi anche gli abbonati di campionato che non hanno acquistato nel periodo loro dedicato. Sarà possibile scegliere uno qualsiasi dei posti liberi, per sé stessi e/o per altri amici interisti. I biglietti saranno emessi in formato elettronico PDF. Dalle ore 12.00 di mercoledì 31 agosto il pacchetto di tre partite sarà acquistabile da tutti i tifosi in vendita libera senza limitazioni, fino ad esaurimento disponibilità riservate al pacchetto.