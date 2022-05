Ha rischiato grosso Alexis Sanchez nei minuti finali del match di ieri. Un intervento killer di Juan Cuadrado, infatti, poteva causa al cileno problemi molto più gravi, un po' come capitato in Inter-Milan tra Theo Hernandez e Arturo Vidal agli sgoccioli della sfida. In quel caso il cileno subì una forte contusione alla caviglia che gli fece saltare alcuni match successivi, ieri invece è andata meglio al connazionale che se l'è cavata solo con tanto spavento e qualche tacchetto impresso sul braccio.