La posta in palio non sarà quella di domenica, quando Argentina e Francia si giocheranno la Coppa del Mondo, ma la finalina contro il Marocco ha un significato che va oltre il premio di consolazione per la Nazionale croata, come spiegato dal ct Zlatko Dalic in conferenza stampa: "Questa è una grande finale per noi, giochiamo per vincere una medaglia - le sue parole -. Abbiamo massimo rispetto per il Marocco, una delle sorprese più piacevoli del torneo, che come noi giocherà con la squadra migliore possibile per provare a vincere".

A proposito di scelte di formazione, Dalic sgombra il campo dai dubbi ribadendo quanto già detto nelle scorse ore, con riferimento a quei giocatori come Marcelo Brozovic che non sono al massimo della condizione fisica: "Scenderà in campo chi è pronto al 100% - le parole del selezionatore vice campione del mondo -. Tutti vorrebbero giocare per vincere la medaglia di bronzo, ma valuteremo davvero con attenzione. Non vogliamo schierare giocatori che non sono pronti al 100%, ecco perché dobbiamo essere onesti l'uno con l'altro e dire se qualcuno non sta bene. Parlerò col gruppo oggi e domani, per poi prendere una decisione definitiva. Questa è la nostra settima partita, sono davvero tante, anche perché siamo andati due volte ai tempi supplementari. Ci sono state delle conseguenze a livello di infortuni, come per Juranović, Brozović e Gvardiol... E' successo qualcosa che non avevamo pianificato".

