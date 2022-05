"Non mi fate parlare di Inter in questo momento...". Questa la battuta fatta da Carlo Cottarelli sulle frequenze di Radio Rai, nel corso del programma 'Un giorno da pecora', quando gli è stato chiesto se sia più probabile la vittoria dello scudetto della squadra di Simone Inzaghi o la sua candidatura alla presidenza di Regione Lombardia. "E' un classico dell'Inter complicarsi le cose più facili", ha aggiunto l'economista che, infine, si è sbilanciato parlando di Interspac, il progetto di azionariato popolare per il club nerazzurro di cui si è fatto promotore: "Abbiamo finito il lavoro tecnico, ma se la proprietà non vuole andare avanti... Al momento non sembra essere interessata. Ci sarà l'assemblea dei soci dove comunicheremo i risultati, poi speriamo che Suning cambi idea".