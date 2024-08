Alessandro Costacurta inquadra la famiglia Thuram ai microfoni di Sky Sport, partendo da un giudizio sul papà fino ad arrivare ai due figli: "Lilian in campo era concentrato e attento, lo richiedeva anche il ruolo visto che era un difensore. Per lui erano diversi i compiti. I figli sono più rilassati. Marcus Thuram sicuramente, anche l’altro quando lo seguivo al Nizza. Pensavo lui non fosse ancora pronto, invece è stata una bella scelta da parte della Juventus", ha concluso.

