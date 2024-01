Nella sua ospitata su DAZN, nel corso di 'SuperTele', Ivan Ramiro Cordoba ha inquadrato così il Derby d'Italia di domenica prossima, una sfida cruciale nel duello scudetto tra Juve e Inter: "Io penso che l'Inter abbia dimostrato di essere una squadra molto forte, con la capacità di arrivare fino in fondo - il pensiero del colombiano -. Queste sono gare che hanno una storia a sé, bisogna avere la massima concentrazione per una partita che vuol dire tanto, al di là del risultato".

Il salvataggio sulla riga di Pavard contro la Fiorentina è il simbolo della compattezza dell'Inter?

"Il gruppo si sente forte, si aiuta perché sa di lottare per qualcosa di importante. L'energia che si vede è quella che c'è quando si costruisce una squadra forte".

Gli episodi arbitrali.

"Io l'ho detto in Fifa, parlando al presidente (Infantino, ndr): finché gli arbitri non giocano a calcio, non riusciranno a capire alcune situazioni di campo. Noi giocatori a volte rimaniamo stupiti per certe decisioni".

