"Non bisogna pensare che i giochi siano fatti: la storia dell'Inter lo dice e questa squadra - vedrete - lotterà per lo scudetto fino alla fine" . Protagonista di una breve chiacchierata con la Gazzetta dello Sport , Ivan Cordoba si dice certo che le chance scudetto dei nerazzurri siano ancora intatte, nonostante il pesante -13 dal Napoli capolista.

"Loro sanno di essere forti e di poter recuperare terreno, poi c'è anche lo scontro diretto col Napoli, verso la fine, che potrebbe anche essere decisivo tra qualche mese - ha aggiunto il colombiano -. Quindi io dico che l'Inter non mollerà, che ci crederà fino alla fine, come è sempre stato. Se gli altri saranno più forti allora vinceranno, ma devono dimostrarlo sul campo. L'Inter ha vinto un trofeo, è in semifinale di Coppa Italia e pure in Europa può fare strada e giocarsi le sue carte. Io non ho dubbi: l'Inter resterà viva finché l'aritmetica lo permetterà".