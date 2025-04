Il Barcellona ha un piede e trequarti in semifinale di Champions League dopo il 4-0 senza appello rifilato al Borussia Dortmund, allo Stadio di Montjuïc. Il mattatore di serata è l'ex Robert Lewandowski, salito in cattedra tra 48' e 66' firmando il suo 39esimo e 40esimo gol stagionale, una doppietta per chiudere in anticipo la pratica che era stata aperta al 25' da Raphinha. Di Lamine Yamal il punto esclamativo su una vittoria reboante dei blaugrana, che mettono un'ipoteca sul passaggio del turno, dove incrocerebbero una tra Inter e Bayern Monaco.

Rispettati i pronostici anche al Parco dei Principi, con il Paris Saint-Germain che batte 3-1 in rimonta l'Aston Villa, passato in vantaggio al 35' con Morgan Rogers. La reazione dei campioni di Francia è veemente e tutta nel bolide di Désiré Doué che la infila al sette per l'1-1 dopo appena 4' dallo svantaggio. Nella ripresa, l'assolo meraviglioso di Khvicha Kvaratskhelia regala il sorpasso ai padroni di casa, che trovano anche il tris con Nuno Mendes nel recupero.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!