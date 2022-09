In arrivo i primi incassi provenienti dalla Champions League 2022/23 per i club italiani che partecipano alla competizione, dunque Milan, Inter, Napoli e Juventus che nei giorni scorsi hanno incassato dalla UEFA i primi soldi legati alla partecipazione al torneo e al ranking storico/decennale. Come rende noto Calcio e Finanza, sono 141 milioni di euro da dividere tra i quattro club: 14,8 milioni di euro a ogni società, mentre i restanti 840 mila euro saranno versati più avanti, per un totale di 15,64 milioni di euro. Differente invece il discorso legato al ranking storico, una delle fette più grosse da distribuire. Dei complessivi 600,6 milioni di euro quasi 16 milioni sono riservati all'Inter, 33 alla Juventus (club italiano con il quarto miglior ranking in Europa), 18 milioni al Napoli, 15 quelli riservati al Milan, sorpassati in classifica ranking dai cugini dell'Inter. Complessivamente dunque l'Inter ha incassato poco più di 30 milioni di euro, 29,5 il Milan, 33 il Napoli, 47 la Juventus.