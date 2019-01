Daniel Kar Keung Tseung è già stato a Milano. A svelarlo è il Corriere dello Sport: "Sia prima di Natale sia a inizio 2019 - si legge -. L’ultima volta alcuni giorni fa quando, accompagnato da suoi uomini di fiducia, il numero uno della LionRock Capital è apparso in corso Vittorio Emanuele e a San Siro. Sul suo viaggio più recente aleggia il massimo riserbo: si sa solo che ha scelto come base un noto hotel del centro e che è rimasto poco. La chiusura della trattativa per rilevare il 31,05% di quote in mano a Thohir è nell’aria. Magari la fumata bianca arriverà già entro fine mese o comunque non più tardi di metà febbraio perché sono a una fase molto avanzata sia i discorsi con l’indonesiano sia quelli per sistemare lo statuto dell’Inter. Quanto l’intesa sarà raggiunta, verrà fissato un cda che poi, non prima di 15 giorni, convocherà un’assemblea dei soci, necessaria per l’ingresso della LionRock Capital. Da definire quanti consiglieri avrà il nuovo partner (2 o 3)".