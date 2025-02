Antonio Cassano scommette su Valentin Carboni, fantasista argentino classe 2005, ai box dallo scorso ottobre per un grave infortunio al ginocchio che gli ha fatto perdere l'occasione di mettersi in mostra all'Olympique Marsiglia, dove era stato ceduto dall'Inter in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate: "Ho detto al padre che i suoi figli sono bravi, ma il piccolino è superiore - la parole di FantAntonio a 'Viva El Futbol' -. Ora deve guarire bene perché ha davanti a sé 15 anni ad altissimi livelli". Gli fa eco Lele Adani: "Es un crack total'.

