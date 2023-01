Nella puntata di ieri della BoboTV Antonio Cassano si è espresso in modo piuttosto duro sull'Inter e sulla gestione della gara contro l'Empoli: "Se manca l'identità precisa non può essere sempre il singolo a risolvere la partita. Per me quella dei nerazzurri è una stagione fallimentare. Inter e Juventus sono le squadre più forti ma fanno una fatica allucinante. Ieri Inzaghi si è ritrovato con un uomo in meno e ha continuato a difendere a cinque invece di passare a quattro e provare a riprenderla. Fuori un difensore, dentro un attaccante. Alla fine era 5-1-3, una confusione assurda".